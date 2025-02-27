Якшур-Бодья. Удмуртия. В отношении троих ранее задержанных жителей Якшур-Бодьинского района Удмуртии возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Летом 2024 года подозреваемые под видом осуществления предпринимательской деятельности вырубили четыре ели и 30 сосен. Незаконно добытую древесину фигуранты обрабатывали на пилораме для последующего сбыта готовой продукции. Размер ущерба, причиненного администрации Якшур-Бодьинского района превысил 270 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой»). Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.