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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В отношении задержанных в Удмуртии «чёрных лесорубов» возбудили ещё одно уголовное дело

12:43, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В отношении задержанных в Удмуртии «чёрных лесорубов» возбудили ещё одно уголовное дело
12:43, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#МВД по Удмуртии\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествия
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Установлены новые факту вырубки.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В отношении троих ранее задержанных жителей Якшур-Бодьинского района Удмуртии возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Летом 2024 года подозреваемые под видом осуществления предпринимательской деятельности вырубили четыре ели и 30 сосен. Незаконно добытую древесину фигуранты обрабатывали на пилораме для последующего сбыта готовой продукции. Размер ущерба, причиненного администрации Якшур-Бодьинского района превысил 270 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой»). Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. 

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12:43, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
34
0
#МВД по Удмуртии\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествия