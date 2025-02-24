Женщина-водитель сбила пешехода на улице 50 лет ВЛКСМ.
Ижевск. Удмуртия. Водителя автобуса в Ижевске осудят за смерть пешехода на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Напомним, авария произошла 4 декабря 2024 года. Водитель автобуса сбила женщину-перешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте аварии.
Водителя обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники