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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Водителя автобуса в Ижевске ждет суд за смерть пешехода

11:21, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Водителя автобуса в Ижевске ждет суд за смерть пешехода
11:21, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#ДТП\n#происшествия\n#Ижевск\n#Октябрьский район Ижевска
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Женщина-водитель сбила пешехода на улице 50 лет ВЛКСМ.

Ижевск. Удмуртия. Водителя автобуса в Ижевске осудят за смерть пешехода на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2024 года. Водитель автобуса сбила женщину-перешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте аварии.

Водителя обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

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11:21, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
275
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#происшествия\n#Ижевск\n#Октябрьский район Ижевска