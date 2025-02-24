Ижевск. Удмуртия. Водителя автобуса в Ижевске осудят за смерть пешехода на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2024 года. Водитель автобуса сбила женщину-перешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте аварии.

Водителя обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.