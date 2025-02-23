Завьялово. Удмуртия. Два пожара в Завьяловском районе случились из-за неисправных печей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В СНТ «Петушки» на площади 1,5 кв. м горела кровля садового дома. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

Второй случай произошёл в СНТ «Ветеран-2» — возгорание также произошло в садовом доме. В результате огонь уничтожил обрешётку кровли, повредил наружную отделку соседского дома. Площадь пожара составила 90 кв. м.

Причиной обоих пожаров называют отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия дома от дымохода.