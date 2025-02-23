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Неисправность печек стала причиной двух пожаров в Завьяловском районе

17:50, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Неисправность печек стала причиной двух пожаров в Завьяловском районе
17:50, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#Завьяловский район\n#пожары
Источник фото: ГУ МЧС Удмуртии
38
0

В СНТ «Ветеран-2» огонь уничтожил обрешётку кровли и повредил соседский дом.

Завьялово. Удмуртия. Два пожара в Завьяловском районе случились из-за неисправных печей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В СНТ «Петушки» на площади 1,5 кв. м горела кровля садового дома. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

Второй случай произошёл в СНТ «Ветеран-2» — возгорание также произошло в садовом доме. В результате огонь уничтожил обрешётку кровли, повредил наружную отделку соседского дома. Площадь пожара составила 90 кв. м.

Причиной обоих пожаров называют отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия дома от дымохода.

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17:50, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#Завьяловский район\n#пожары