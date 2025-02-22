Ижевск. Удмуртия. Семилетнюю девочку сбила машина в Ижевске. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария произошла 22 февраля около 13:00 напротив дома №54 по улице Металлистов. 53-летняя дама-водитель «Toyota Corolla» совершила наезд на пешехода – 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка-пешеход получила травмы.

Госавтоинспекция напомнила, что водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на неё для осуществления перехода.

«Уважаемые пешеходы! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен. Не забывайте повторять эти простые правила также со своими детьми!» — обратились в ГАИ.