Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 февраля около четырех часов вечера на улице Союзной произошла авария с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

36-летний водитель «Киа Рио» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена в больницу водителем, который её сбил. После этого мужчина уехал, не дождавшись правоохранителей.

В отношении него составлены административные материалы по статьям 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») и 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам»).

Водителю грозит лишение права управления автомобилем на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В Госавтоинспекции напоминают, что после аварии водитель должен оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую и полицию. В экстренных случаях водитель должен отправить пострадавших на попутном транспорте, и только если это невозможно — доставить на своем автомобиле в ближайшее медицинское учреждение. Затем нужно вернуться на место происшествия и ожидать сотрудников полиции.