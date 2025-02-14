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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители двух коттеджных посёлков Ижевска пожаловались на громкие хлопки

12:10, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жители двух коттеджных посёлков Ижевска пожаловались на громкие хлопки
12:10, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
583
0
#Ижевск\n#гражданская оборона
Источник фото: Яндекс Карты
583
0

Их также услышали в Завьялово.

Ижевск. Удмуртия. Жители двух коттеджных посёлков в Ижевске сообщили о двух громких взрывах. Информацию опубликовали в сообществе «МДПС — Местоположение ДПС Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителей Старого Михайловского и Пазелов Вилладж ночью 13 февраля они услышали громкие хлопки. Также хлопки слышали в Завьялово.

«За прошедшие сутки на территории Ижевска чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло. Просьба сохранять спокойствие», — сообщили в государственном комитете Удмуртии по делам ГО и ЧС. 

12:10, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
583
0
#Ижевск\n#гражданская оборона