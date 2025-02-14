Ижевск. Удмуртия. Жители двух коттеджных посёлков в Ижевске сообщили о двух громких взрывах. Информацию опубликовали в сообществе «МДПС — Местоположение ДПС Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителей Старого Михайловского и Пазелов Вилладж ночью 13 февраля они услышали громкие хлопки. Также хлопки слышали в Завьялово.

«За прошедшие сутки на территории Ижевска чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло. Просьба сохранять спокойствие», — сообщили в государственном комитете Удмуртии по делам ГО и ЧС.