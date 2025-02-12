Ижевск. Удмуртия. Реконструкция футбольного Матча Победы пройдёт в Ижевске. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Провести реконструкцию планируется в майские праздники. Дмитрий Чиятков отметил, что мероприятие может стать традиционным наряду с акцией «Рядом с тобой живет ветеран», выступлением хора «Zа отцов и сыновей» и легкоатлетической Эстафеты Мира.

Помимо этого, в год празднования 80-летия Великой Победы планируется отремонтировать 86 памятников, стел и мемориальных табличек. Также в столице Удмуртии пройдут просветительский проект «Улица героя Великой Отечественной войны», а на стенах домов появятся новые муралы с изображениями ветеранов.