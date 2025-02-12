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Реконструкция футбольного Матча Победы пройдёт в Ижевске

12:59, 12 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Реконструкция футбольного Матча Победы пройдёт в Ижевске
12:59, 12 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
64
0
#Удмуртия\n#спорт\n#Великая Отечественная Война\n#Ижевск
Источник фото: unsplash.com (Emilio Garcia)
64
0

Он прошел в 1943 году в освобождённом Сталинграде.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкция футбольного Матча Победы пройдёт в Ижевске. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Провести реконструкцию планируется в майские праздники. Дмитрий Чиятков отметил, что мероприятие может стать традиционным наряду с акцией «Рядом с тобой живет ветеран», выступлением хора «Zа отцов и сыновей» и легкоатлетической Эстафеты Мира.

Помимо этого, в год празднования 80-летия Великой Победы планируется отремонтировать 86 памятников, стел и мемориальных табличек. Также в столице Удмуртии пройдут просветительский проект «Улица героя Великой Отечественной войны», а на стенах домов появятся новые муралы с изображениями ветеранов.

12:59, 12 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
64
0
#Удмуртия\n#спорт\n#Великая Отечественная Война\n#Ижевск