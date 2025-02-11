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Отец из Воткинска получил срок за сексуальное насилие над малолетней дочерью

11:20, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Отец из Воткинска получил срок за сексуальное насилие над малолетней дочерью
11:20, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#Воткинск\n#дети\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
71
0

Он выплатит 150 тыс. рублей моральной компенсации.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска осудили за сексуальное насилие над родной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртии.

Обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери. Потерпевшая не понимала характер совершаемого в силу возраста.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года. Кроме того, удовлетворён иск прокурора о взыскании в пользу ребёнка моральной компенсации в 150 тыс. рублей. Судом также вынесен ряд частных постановлений в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей органами опеки.

11:20, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#Воткинск\n#дети\n#суды