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В Ижевске ищут очевидцев наезда автомобиля на 11-летнего мальчика

12:10, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут очевидцев наезда автомобиля на 11-летнего мальчика
12:10, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция УР
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Юного пешехода сбили на зебре.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут очевидцев ДТП, произошедшего 3 февраля, примерно в 17:52, на улице Барышникова, возле дома № 31. Неизвестный автомобилист сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемой зебре. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. 

После наезда водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего ребенка на дороге. Мальчика доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

ГИБДД Удмуртии призывает всех, кто располагает информацией о случившемся, а также тех, кто находился в районе аварии или стал свидетелем происшествия, связаться с дежурной частью по телефонам: 8 (3412) 415-700 или группой розыска ОБДПС ГИБДД Ижевска: 8 (3412) 415-738.

12:10, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП