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Женщина пострадала в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

18:23, 03 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Женщина пострадала в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии
18:23, 03 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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0
#Удмуртия\n#ДТП\n#происшествия
Источник фото: t.me (Государственная противопожарная служба Удмуртии)
16
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Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

Карашур. Якшур-Бодьинский район. Женщина пострадала в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

Авария произошла 3 февраля около 16:00. У деревни Карашур столкнулись Lada Largus и Renault Fluence.

В результате столкновения пострадала пассажир «Лады». Прибывшие спасатели транспортировали её до автомобиля скорой медицинской помощи.

Причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

18:23, 03 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
16
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#происшествия