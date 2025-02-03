Карашур. Якшур-Бодьинский район. Женщина пострадала в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

Авария произошла 3 февраля около 16:00. У деревни Карашур столкнулись Lada Largus и Renault Fluence.

В результате столкновения пострадала пассажир «Лады». Прибывшие спасатели транспортировали её до автомобиля скорой медицинской помощи.

Причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.