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За выходные в Удмуртии произошло 12 пожаров

11:45, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
За выходные в Удмуртии произошло 12 пожаров
11:45, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
476
0
#Ижевск\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
476
0

От огня пострадали два жилых дома, четыре бани и две машины.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие выходные случилось 12 пожаров. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

За этот период от огня пострадали два жилых дома, два автомобиля, четыре бани и другие постройки.

Андрей Шуткин рассказал о пожаре в деревне Кельдыш Шарканского района 1 февраля. Огонь уничтожил дом пожилой пары и их веранду. Площадь пожара составила 93 кв. м.

«Еще один дом чуть не сгорел в поселке Кез. Днем 2 февраля в частном хозяйстве загорелась баня, расположенная в шести метрах от жилого дома. Хозяева сами заметили возгорание и вызвали пожарных», — поделился председатель комитета. В результате пожара повреждены внутренняя отделка предбанника и дровяника.

Напомним, 2 февраля в Ижевске семья потеряла на пожаре почти всё хозяйство

11:45, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
476
0
#Ижевск\n#пожары