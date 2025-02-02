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Ижевчанку будут судить за сотню фото порнографического характера в соцсети

18:45, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Ижевчанку будут судить за сотню фото порнографического характера в соцсети
18:45, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
89
0
#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествия\n#Ижевск
Источник фото: Unsplash.com (niu niu)
89
0

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска будут судить за распространение порнографии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что с августа 2022 года по декабрь 2023 года 34-летняя женщина создала открытый аккаунт в одной из социальных сетей, придумав ему виртуальное имя. Там она разместила более 130 фото и видео порнографического характера, скопировав их с иных аккаунтов. Размещенные материалы стали доступны для просмотра неограниченного количества лиц.

В администрацию соцсети направлено представление о необходимости блокирования аккаунта обвиняемой, а также иных аккаунтов, с которых были скопированы публикации порнографического характера. 

Расследование уголовного дела завершено. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

18:45, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
89
0
#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествия\n#Ижевск