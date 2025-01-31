Ижевск. Удмуртия. В Ижевском пабе на улице Гагарина торговали алкоголем в обход закона. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

В ночь на 31 января сотрудники Минпромторга и правоохранительные органы посетили «ПАБ разливные напитки» по улице Гагарина, 49 г. Отмечается, что рейд провели из-за многочисленных обращений местных жителей. В результате проверка подтвердила, что в заведении продаётся алкогольная продукция без оказания услуг общепита.

По данному факту собираются материалы для привлечения ИП к административной ответственности.