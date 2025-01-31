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В пабе на улице Гагарина в Ижевске в обход закона торговали алкоголем

12:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В пабе на улице Гагарина в Ижевске в обход закона торговали алкоголем
12:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
208
0
#Ижевск\n#нелегальная продажа
Источник фото: скриншот из видео
208
0

Рейд провели после жалоб местных жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском пабе на улице Гагарина торговали алкоголем в обход закона. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

В ночь на 31 января сотрудники Минпромторга и правоохранительные органы посетили «ПАБ разливные напитки» по улице Гагарина, 49 г. Отмечается, что рейд провели из-за многочисленных обращений местных жителей. В результате проверка подтвердила, что в заведении продаётся алкогольная продукция без оказания услуг общепита.

По данному факту собираются материалы для привлечения ИП к административной ответственности.

12:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
208
0
#Ижевск\n#нелегальная продажа