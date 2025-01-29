Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Пять жителей Ижевска обвиняются в организации незаконной миграции

15:05, 29 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Пять жителей Ижевска обвиняются в организации незаконной миграции
15:05, 29 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
50
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Следственный комитет\n#происшествия
Источник фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
50
0

Они заключали фиктивные трудовые договоры и якобы ставили на миграционный учёт.

Ижевск. Удмуртия. Пять жителей Ижевска обвиняются в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с 2020 по 2024 год группа лиц организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории Удмуртии. За деньги обвиняемые в возрасте от 17 до 39 лет заключали с ними фиктивные трудовые договоры и якобы ставили на миграционный учёт. Один из фигурантов организовывал фиктивную постановку мигрантов по месту пребывания в России в его собственной квартире. При этом фактически он не предоставлял им помещение для проживания.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») и статьи 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Обвиняемые задержаны. 

15:05, 29 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
50
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Следственный комитет\n#происшествия