Ижевск. Удмуртия. Пять жителей Ижевска обвиняются в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с 2020 по 2024 год группа лиц организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории Удмуртии. За деньги обвиняемые в возрасте от 17 до 39 лет заключали с ними фиктивные трудовые договоры и якобы ставили на миграционный учёт. Один из фигурантов организовывал фиктивную постановку мигрантов по месту пребывания в России в его собственной квартире. При этом фактически он не предоставлял им помещение для проживания.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») и статьи 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Обвиняемые задержаны.