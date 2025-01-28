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32 человека погибли на водоемах Удмуртии в 2024 году

14:31, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
32 человека погибли на водоемах Удмуртии в 2024 году
14:31, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
57
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#МЧС Удмуртии\n#безопасносность\n#происшествия
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Среди них – 4 ребенка.

Ижевск. Удмуртия. На воде в Удмуртии в 2024 году погибли 32 человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 38 происшествий. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было 49. Уменьшилось и количество погибших на воде. Так, в 2023 году утонуло 40 человек. Спасти удалось 15 пострадавших против 18 в 2023 году.

На водных объектах погибли четыре ребенка. В 2023 году их было три.

Наибольший рост несчастных случаев зафиксирован в Ижевске, Алнашском, Кезском и Завьяловском районах.

«Основными причинами гибели детей по-прежнему остаются отсутствие должного контроля со стороны взрослых, а также купание в необорудованных местах. Поэтому одним из важных вопросов в Удмуртии остается открытие и оборудование пляжей», – пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Роман Щетников.

14:31, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
57
0
#МЧС Удмуртии\n#безопасносность\n#происшествия