32 человека погибли на водоемах Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. На воде в Удмуртии в 2024 году погибли 32 человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 38 происшествий. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было 49. Уменьшилось и количество погибших на воде. Так, в 2023 году утонуло 40 человек. Спасти удалось 15 пострадавших против 18 в 2023 году.

На водных объектах погибли четыре ребенка. В 2023 году их было три.

Наибольший рост несчастных случаев зафиксирован в Ижевске, Алнашском, Кезском и Завьяловском районах.

«Основными причинами гибели детей по-прежнему остаются отсутствие должного контроля со стороны взрослых, а также купание в необорудованных местах. Поэтому одним из важных вопросов в Удмуртии остается открытие и оборудование пляжей», – пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Роман Щетников.