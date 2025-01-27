Чур. Удмуртия. В Удмуртии проводится процессуальная проверка по факту выбросов продуктов горения в селе Чур. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее местные жители пожаловались на запах от нефтеперерабатывающего завода в селе Чур Якшур-Бодьинского района. Однако взятые пробы атмосферного воздуха не выявили превышения загрязняющих веществ.

В Следственном управлении СК России по Удмуртии организована процессуальная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и поручил руководителю управления в Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.