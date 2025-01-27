Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Удмуртии проводится процессуальная проверка по факту выбросов продуктов горения в селе Чур

14:13, 27 января, 2025
В Удмуртии проводится процессуальная проверка по факту выбросов продуктов горения в селе Чур
14:13, 27 января, 2025
11
0
#Удмуртия\n#загрязнение атмосферы\n#Следственный комитет
Источник фото: unsplash.com (Pawel Czerwinski)
11
0

Глава Следкома России поставил ее на контроль.

Чур. Удмуртия. В Удмуртии проводится процессуальная проверка по факту выбросов продуктов горения в селе Чур. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее местные жители пожаловались на запах от нефтеперерабатывающего завода в селе Чур Якшур-Бодьинского района. Однако взятые пробы атмосферного воздуха не выявили превышения загрязняющих веществ.

В Следственном управлении СК России по Удмуртии организована процессуальная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и поручил руководителю управления в Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

14:13, 27 января, 2025
11
0
#Удмуртия\n#загрязнение атмосферы\n#Следственный комитет