В Удмуртии мальчик поджёг аэрозольный баллончик и чуть не устроил пожар

Завьялово. Удмуртия. Пятилетний житель Удмуртии чуть не устроил пожар, играя с зажигалкой и аэрозольным баллончиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл днём 25 января в частном доме в деревне Старый Бор Завьяловского района. Пока мама спала, 5-летний мальчик взял зажигалку и поджёг в санузле аэрозольный баллончик. В результате в ведре вспыхнула бумага.

Ребенок испугался и убежал. Мама, почувствовав запах дыма, проснулась и потушила огонь водой.

Площадь пожара составила 9 кв. м.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии рассказать своим детям об опасности игр с огнём. Также рекомендуется хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах.

Напомним, что также 25 января в пожаре в Малой Пурге погибли два ребёнка. Они играли с зажигалкой и подожгли мебель.