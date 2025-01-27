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В Удмуртии мальчик поджёг аэрозольный баллончик и чуть не устроил пожар

08:30, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии мальчик поджёг аэрозольный баллончик и чуть не устроил пожар
08:30, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#дети\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
16
0

Его мама смогла самостоятельно потушить возгорание.

Завьялово. Удмуртия. Пятилетний житель Удмуртии чуть не устроил пожар, играя с зажигалкой и аэрозольным баллончиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошёл днём 25 января в частном доме в деревне Старый Бор Завьяловского района. Пока мама спала, 5-летний мальчик взял зажигалку и поджёг в санузле аэрозольный баллончик. В результате в ведре вспыхнула бумага. 

Ребенок испугался и убежал. Мама, почувствовав запах дыма, проснулась и потушила огонь водой. 

Площадь пожара составила 9 кв. м.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии рассказать своим детям об опасности игр с огнём. Также рекомендуется хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах.

Напомним, что также 25 января в пожаре в Малой Пурге погибли два ребёнка. Они играли с зажигалкой и подожгли мебель. 

08:30, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#дети\n#пожар