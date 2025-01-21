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Разлившему ртуть пенсионеру из Ижевска вынесли приговор

15:08, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Разлившему ртуть пенсионеру из Ижевска вынесли приговор
15:08, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#ртуть\n#пенсионеры\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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Инцидент произошел в июне на улице Ворошилова. 

Ижевск. Удмуртия. Разлившему ртуть 72-летнему пенсионеру из Ижевска вынесли приговор. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, летом 2024 года ижевчанин решил утилизировать ртуть, которую он присвоил во время работы на предприятии. В итоге он разлил ртуть в своей квартире, подъезде и во дворе дома №37 на улице Ворошилова. После этого в зоне разлива ртути ввели режим повышенной готовности. Тогда мужчину поместили в стационар для судебно-психиатрической экспертизы.

В судебном заседании подсудимый признал вину.

Из-за ряда смягчающих преступления обстоятельств пенсионеру назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев условно с испытательным сроком один год.

15:08, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#Ижевск\n#ртуть\n#пенсионеры\n#суды