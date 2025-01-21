Разлившему ртуть пенсионеру из Ижевска вынесли приговор

Ижевск. Удмуртия. Разлившему ртуть 72-летнему пенсионеру из Ижевска вынесли приговор. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, летом 2024 года ижевчанин решил утилизировать ртуть, которую он присвоил во время работы на предприятии. В итоге он разлил ртуть в своей квартире, подъезде и во дворе дома №37 на улице Ворошилова. После этого в зоне разлива ртути ввели режим повышенной готовности. Тогда мужчину поместили в стационар для судебно-психиатрической экспертизы.

В судебном заседании подсудимый признал вину.

Из-за ряда смягчающих преступления обстоятельств пенсионеру назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев условно с испытательным сроком один год.