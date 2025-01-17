Два восьмилетних ребёнка пострадали в ДТП на дорогах Удмуртии 16 января

Удмуртия. 16 января на дорогах Удмуртии в результате ДТП пострадали двое детей восьми лет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первый случай произошёл в Сарапульском районе на 32-м километре дороги «Сарапул-Камбарка». По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулём «Hyundai» не справилась с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с автомобилем «Toyota».

В результате удара оба водителя, восьмилетний пассажир «Hyundai» и 45-летняя женщина в салоне «Toyota» получили травмы различной тяжести.

Второе ДТП произошло в Алнашском районе на 22-м километре дороги «Алнаши-Варзи Ятчи». Восьмилетний ребёнок шёл по краю проезжей части. Не убедившись в безопасности, юный пешеход начал перебегать дорогу и в этот момент его сбил движущийся в попутном направлении автомобиль «KIA RIO» под управлением 52-летнего водителя. Ребёнок получил травмы.