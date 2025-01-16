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Сбивший 12-летнего ребёнка в Сарапуле автомобилист скрылся с места ДТП

17:35, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сбивший 12-летнего ребёнка в Сарапуле автомобилист скрылся с места ДТП
17:35, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
175
0

Мужчина позже сам обратился в полицию.

Сарапул. Удмуртия. 15 января в Сарапуле автомобиль «Kia» сбил 12-летнего мальчика возле жилого дома. Водитель скрылся с места аварии, ребёнок получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

После ДТП сотрудники Госавтоинспекции разместили в соцсетях объявление о поиске скрывшегося водителя. Мужчина, увидев сообщение, сам обратился в полицию и заявил о причастности к аварии. По его словам, он не знал, что о таких происшествиях надо сообщать в Госавтоинспекцию, а ребёнок сам ушёл с места ДТП.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено административное делопроизводство. 

17:35, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП