Сбивший 12-летнего ребёнка в Сарапуле автомобилист скрылся с места ДТП

Сарапул. Удмуртия. 15 января в Сарапуле автомобиль «Kia» сбил 12-летнего мальчика возле жилого дома. Водитель скрылся с места аварии, ребёнок получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

После ДТП сотрудники Госавтоинспекции разместили в соцсетях объявление о поиске скрывшегося водителя. Мужчина, увидев сообщение, сам обратился в полицию и заявил о причастности к аварии. По его словам, он не знал, что о таких происшествиях надо сообщать в Госавтоинспекцию, а ребёнок сам ушёл с места ДТП.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено административное делопроизводство.