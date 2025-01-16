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Администрацию Сюмсинского района обязали выделить деньги школам на покупку лыж

15:20, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Администрацию Сюмсинского района обязали выделить деньги школам на покупку лыж
15:20, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#Сюмсинский район\n#лыжи
Источник фото: unsplash.com (Maarten Duineveld)
177
0

В трёх школах района суммарно не хватает более 90 лыжных комплектов.

Сюмси. Удмуртия. Администрацию Сюмсинского района обязали выделить нескольким школам деньги для покупки лыж. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в Сюмсинской, Кильмезской, Муки-Каксинской школах суммарно не хватает более 90 лыжных комплектов.

Районный прокурор направил в суд заявление о признании бездействия районной администрации незаконным и возложении на неё обязанности выделить средства для приобретения лыж.

Суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объёме.

15:20, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#Сюмсинский район\n#лыжи