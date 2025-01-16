Администрацию Сюмсинского района обязали выделить деньги школам на покупку лыж

Сюмси. Удмуртия. Администрацию Сюмсинского района обязали выделить нескольким школам деньги для покупки лыж. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в Сюмсинской, Кильмезской, Муки-Каксинской школах суммарно не хватает более 90 лыжных комплектов.

Районный прокурор направил в суд заявление о признании бездействия районной администрации незаконным и возложении на неё обязанности выделить средства для приобретения лыж.

Суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объёме.