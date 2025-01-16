На улице Пушкинской в Ижевске спасли двух человек при пожаре

Ижевск. Удмуртия. Двух человек спасли при пожаре на улице Пушкинской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Дым шёл из трёхкомнатной квартиры, однако дверь никто не открывал. Её пришлось вскрывать бензорезом.

В одной из комнат спали 60-летний мужчина и 49-летняя женщина. Рядом с ними тлел пол из-за брошенного окурка. Сожители не успели надышаться едким дымом, и их вывели на свежий воздух.