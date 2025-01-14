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Водитель иномарки погиб в Удмуртии после столкновения с «КАМАЗом» и «Газелью»

19:00, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Водитель иномарки погиб в Удмуртии после столкновения с «КАМАЗом» и «Газелью»
19:00, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Удмуртия\n#гибель людей\n#ДТП
Источник фото: ГАИ УР
57
0

ДТП случилось на трассе в Игринском районе.

Игра. Удмуртия. Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщает ГАИ республики.

Авария произошла 14 января около 16:45 на 2-м км автодороги «Игра – Глазов» на территории Игринского района. 39-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta», по предварительной информации, при завершении обгона допустил занос транспортного средства, выехал на встречку, где врезался в «КАМАЗ» под управлением 51-летнего мужчины, а следом наехал на барьерные ограждения и «Газель» под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных травм погиб на месте, его пассажир, 38-летняя женщина, и водитель автомобиля «Газель» получили травмы, доставлены в больницу. 

На месте дорожной аварии работают сотрудники экстренных служб, движение на данном участке дороги затруднено, регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

19:00, 14 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Удмуртия\n#гибель людей\n#ДТП