Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» Лонгрид «Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид

Слесарь упал с крыши высотой более 5 метров в посёлке Ува

10:25, 15 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Слесарь упал с крыши высотой более 5 метров в посёлке Ува
10:25, 15 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80
0
#Ува\n#падение\n#охрана труда
Источник фото: unsplash.com (Anthony Fomin)
80
0

Расследованием несчастного случая занялась трудовая инспекция.

Ува. Удмуртия. В посёлке Ува слесарь упал с крыши производственного помещения местного предприятия с высоты более 5 метров. Об этом «Сусанину» сообщила Государственная инспекция труда в Удмуртии.

Отмечается, что слесарю фреоновых установок в начале ноября после падения с крыши диагностировали открытый перелом плечевой кости и закрытую черепно-мозговую травму. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 59-летний работник. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

«Падение работников с высоты является одной из самых распространённых причин несчастных случаев на производстве: за 10 месяцев 2024 года каждый третий несчастный случай, расследованный Инспекцией труда, произошёл по этой причине», — отметили в госоргане.

10:25, 15 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80
0
#Ува\n#падение\n#охрана труда