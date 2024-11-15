Слесарь упал с крыши высотой более 5 метров в посёлке Ува

Ува. Удмуртия. В посёлке Ува слесарь упал с крыши производственного помещения местного предприятия с высоты более 5 метров. Об этом «Сусанину» сообщила Государственная инспекция труда в Удмуртии.

Отмечается, что слесарю фреоновых установок в начале ноября после падения с крыши диагностировали открытый перелом плечевой кости и закрытую черепно-мозговую травму. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 59-летний работник. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

«Падение работников с высоты является одной из самых распространённых причин несчастных случаев на производстве: за 10 месяцев 2024 года каждый третий несчастный случай, расследованный Инспекцией труда, произошёл по этой причине», — отметили в госоргане.