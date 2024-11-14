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Пьяный водитель выехал на встречку в Завьяловском районе и столкнулся с грузовиком и иномаркой

16:05, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный водитель выехал на встречку в Завьяловском районе и столкнулся с грузовиком и иномаркой
16:05, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
355
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы
Источник фото: скриншот Госавтоинспекции Удмуртии
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Два человека получили травмы.

Завьялово. Удмуртия. Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик и иномарку в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. 

ДТП произошло 13 ноября около 18:25 на автодороге «Ижевск-Малая Пурга». Пьяный 28-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Донгфенг» с прицепом и машиной «Тойота Королла». После этого машина зачинщика аварии съехала в кювет. 

В результате аварии водитель «Камри» и его 25-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. 

16:05, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
355
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы