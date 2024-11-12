Даму-полковника в Удмуртии обвинили в превышении должностных полномочий

Ижевск. Удмуртия. 43-летнюю начальницу отдела дознания МВД по Удмуртии — полковника полиции обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ведомства совместно с коллегами из СУ СК РФ по Удмуртии. Установлено, что с апреля 2019 года по март 2024 года, являясь должностным лицом, подозреваемая незаконно передавала представителю частной охранной организации и иных коммерческих структур персональные данные граждан, содержащиеся в ведомственных информационных базах данных МВД России.

Фигурантку отправили в СИЗО. За подобное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по УР, министром внутренних дел по Удмуртской Республике генерал-майором полиции Максимом Тихоновым назначено проведение проверки по факту возможной причастности сотрудника полиции к превышению должностных полномочий. При подтверждении вины сотрудник будет уволена из органов внутренних дел и понесёт наказание в установленном законом порядке.