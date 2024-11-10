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Старинный деревянный дом сгорел в центре Ижевска на улице Красной

19:50, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Старинный деревянный дом сгорел в центре Ижевска на улице Красной
19:50, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
295
0
#Ижевск\n#пожар
Источник фото: ГУ МЧС РФ по УР (фото очевидца)
295
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Пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сгорел двухэтажный деревянный дом в центре Ижевска на улице Красной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

«В 17:35 от очевидцев поступило сообщение о горении неэксплуатируемого двухэтажного деревянного дома на улице Красная в Ижевске. Пострадавших нет. Предварительно площадь пожара составила 64 м²», — говорится в сообщении. 

Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России. По кадрам очевидцев видно, что речь идёт о доме по ул. Красной, 115. Это бывший частный дом, пример усадебной застройки дореволюционного центра Ижевска. Статусом памятника архитектуры дом не обладал.

19:50, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
295
0
#Ижевск\n#пожар