Старинный деревянный дом сгорел в центре Ижевска на улице Красной

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сгорел двухэтажный деревянный дом в центре Ижевска на улице Красной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

«В 17:35 от очевидцев поступило сообщение о горении неэксплуатируемого двухэтажного деревянного дома на улице Красная в Ижевске. Пострадавших нет. Предварительно площадь пожара составила 64 м²», — говорится в сообщении.

Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России. По кадрам очевидцев видно, что речь идёт о доме по ул. Красной, 115. Это бывший частный дом, пример усадебной застройки дореволюционного центра Ижевска. Статусом памятника архитектуры дом не обладал.