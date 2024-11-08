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Пенсионерку в Удмуртии заподозрили в создании борделя в сауне

11:10, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пенсионерку в Удмуртии заподозрили в создании борделя в сауне
11:10, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
855
0
#Сарапул\n#проституция
Источник фото: Kandinsky 3.1
855
0

Полиция задержала даму и двух её товарок.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сотрудники полиции задержали трёх местных жительниц, которых подозревают в организации занятий проституцией в сауне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что противоправную деятельность организовала 66-летняя руководитель сауны, расположенной по улице Азина. Кроме неё в преступную группу входили два администратора 1964 и 1968 годов рождения. Подозреваемые за денежное вознаграждение предоставляли клиентам помещение сауны для оказания им услуг интимного характера, а также по желанию посетителей им подыскивали проституток по внешним признакам.

Отметим, что за данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

11:10, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
855
0
#Сарапул\n#проституция