Пенсионерку в Удмуртии заподозрили в создании борделя в сауне

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сотрудники полиции задержали трёх местных жительниц, которых подозревают в организации занятий проституцией в сауне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что противоправную деятельность организовала 66-летняя руководитель сауны, расположенной по улице Азина. Кроме неё в преступную группу входили два администратора 1964 и 1968 годов рождения. Подозреваемые за денежное вознаграждение предоставляли клиентам помещение сауны для оказания им услуг интимного характера, а также по желанию посетителей им подыскивали проституток по внешним признакам.

Отметим, что за данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.