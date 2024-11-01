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В загоревшемся садовом домике в Завьяловском районе погиб мужчина

12:40, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В загоревшемся садовом домике в Завьяловском районе погиб мужчина
12:40, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
83
0

Огонь быстро распространился из-за разгерметизации газового баллона.

Завьялово. Удмуртия. В одном из СНТ Завьяловского района в пожаре погиб 43-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Возгорание произошло поздно вечером 31 октября в СНТ «Мужвай». Огонь распространился на площадь 44 кв. м и уничтожил садовый дом, пристрой и баню. Отмечается, что внутри жилого помещения находился 50-литровый газовый баллон. Из-за его разгерметизации пламя быстро распространилось. 

По предварительным данным, возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводов в пристрое. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии о том, что нужно следить за состоянием электропроводов в своем жилье. При их повреждении следует сразу обращаться к специалистам.  

12:40, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей