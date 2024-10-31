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В Глазовском районе из-за пожара в бане семья потеряла дом

12:30, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазовском районе из-за пожара в бане семья потеряла дом
12:30, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Удмуртии
31
0

Огонь быстро охватил территорию в 100 кв. м.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе из-за пожара в бане семья лишилась дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Вечером 30 октября семья приехала в дачный дом в деревне Полом. Они истопили баню, помылись и уехали домой, а спустя время сосед заметил их пылающие постройки. Так как баня находилась под одной крышей с домом, гаражом и дровяником, огонь быстро охватил строения и распространился на площади 100 кв. м. 

Пожарные ликвидировали возгорание. Также они вынесли два 50-литровых газовых баллона. 

По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоответствия размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины и дымоходы, а также не следует оставлять топящиеся печи без присмотра. 

 

12:30, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар