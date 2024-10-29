Группировка 18-летних похитила в «Вайлдберриз» товаров на 600 000 рублей в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Участники преступной группы осуждены за хищение товаров ООО «Вайлдберриз» на сумму свыше полумиллиона рублей в Удмуртии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Отмечается, что вступил в законную силу приговор в отношении четырех местных жителей, признанных виновными в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, а также ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что подсудимые с мая по июль 2023 года похищали имущество интернет-ретейлера «Вайлдберриз»: путём обмана, используя чужие аккаунты, заказывали ювелирные изделия и в пунктах выдачи заказа при помощи других соучастников, трудоустроенных там операторами, подменяли дорогостоящий товар на бижутерию и реализовывали его через сеть ломбардов с целью извлечения материальной выгоды.

Таким способом трое 18-летних и 19-летний подсудимые группой лиц по предварительному сговору похитили товары на сумму более 600 тыс. рублей.

Кроме этого, один из подсудимых, работая в пункте выдачи заказов маркетплейса, похитил мобильный телефон «Айфон 14», от которого отказался заказчик, и в последующем сбыл его.

Также один из подсудимых, применив побои и угрожая применением насилия, пытался похитить мобильный телефон у прохожего на улице, однако в результате вмешательства третьего лица и активного сопротивления потерпевшего последний смог избежать дальнейшего преступного посягательства.

В судебном заседании подсудимые свою вину в части хищений имущества ООО «Вайлдберриз» признали полностью, в содеянном раскаялись, трое подсудимых частично возместили причиненный материальный ущерб.

Обвиняемый в покушении на грабёж настаивал на добровольном отказе от совершения преступления, исключающем уголовную ответственность. Однако в судебном заседании его версия опровергнута совокупностью доказательств, и он признан виновным в совершении и этого преступления.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил троим осуждённым исправительные работы на срок от 1 года до 1 года 10 месяцев с удержанием из заработка 15% в доход государства, а признанному виновным в покушении на грабёж — лишение свободы, которое заменено на принудительные работы сроком 1 год 4 месяца с удержанием из заработка 15% в доход государства.

Кроме того, удовлетворены гражданские иски, с осуждённых солидарно взыскан материальный ущерб от преступлений, а также расходы на лечение потерпевшего.