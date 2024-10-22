Случайно устроившей пожар сиделке из Сарапула вынесли приговор

Сарапул. Удмуртия. Сиделку из Сарапула осудили за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В феврале 2024 года 46-летняя соцработница ухаживала за недееспособной жительницей Сарапула. Днём подсудимая выкурила сигарету на балконе, после чего оставила тлеющий окурок. Это привело к пожару, в котором потерпевшая получила ожоги головы, груди, дыхательных путей. Позже женщина скончалась в больнице.

В судебном заседании обвиняемая признала вину в полном объёме. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы на один год с рядом запретов.