Желание приготовить картофель фри дома закончилось пожаром в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Пожар на кухне произошёл в самостийном фритюре в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел в квартире на втором этаже. Предоставленные сами себе 13-летний мальчик и его друзья решили приготовить картошку фри в сотейнике. В кипящее масло ребята высыпали мороженый полуфабрикат. От всплеска кипящее масло попало на плиту. Это привело к бурной реакции: вспыхнувший огонь мгновенно охватил кухню.

Пожар на 30 квадратах потушили 11 сотрудников с помощью пяти единиц техники МЧС России. Никто не пострадал. Также из многоквартирного дома эвакуировали 10 человек, из них 4 детей.

Спасатели напоминают, что масло в сковороде загорится, если в него попадёт вода. В случае пожара необходимо выключить плиту, накрыть посуду с маслом металлической крышкой, не тушить водой.