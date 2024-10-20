Из-за короткого замыкания в обогревателе в Воткинске загорелся склад лакокрасочных материалов

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске произошёл пожар на складе лакокрасочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание произошло 19 октября около 15:30. Дознаватель МЧС России Анастасия Шалавина рассказала, что хозяин делал на складе ремонт. Он включил электрообогреватель, но после завершения работ забыл про него и ушёл.

В результате огонь распространился на 120 кв. м. Пожар уничтожил кровлю склада, повредил стены, а также лакокрасочные изделия и оборудование.

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных ситуаций не следует оставлять электрообогреватель без присмотра. Также его нужно ставить подальше от мебели, занавесок и не сушить на нём вещи.