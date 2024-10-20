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Из-за короткого замыкания в обогревателе в Воткинске загорелся склад лакокрасочных материалов

10:52, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за короткого замыкания в обогревателе в Воткинске загорелся склад лакокрасочных материалов
10:52, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
175
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
175
0

Хозяин объекта забыл выключить электрооборудование.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске произошёл пожар на складе лакокрасочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Возгорание произошло 19 октября около 15:30. Дознаватель МЧС России Анастасия Шалавина рассказала, что хозяин делал на складе ремонт. Он включил электрообогреватель, но после завершения работ забыл про него и ушёл. 

В результате огонь распространился на 120 кв. м. Пожар уничтожил кровлю склада, повредил стены, а также лакокрасочные изделия и оборудование. 

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных ситуаций не следует оставлять электрообогреватель без присмотра. Также его нужно ставить подальше от мебели, занавесок и не сушить на нём вещи. 

10:52, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
175
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар