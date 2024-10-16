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В Ижевске пенсионерку сбили во дворе дома 

13:20, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске пенсионерку сбили во дворе дома 
13:20, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
238
0
#Ижевск\n#Можга\n#дети\n#пенсионеры\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
238
0

Водитель двигался задним ходом.

Ижевск. Удмуртия. Семилетнего мальчика и 77-летнюю пенсионерку госпитализировали после ДТП в Ижевске и Можге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 15 октября во дворе дома №20 на улице Холмогорова в Ижевске 36-летний водитель «Пежо» при движении задним ходом сбил 77-летнюю женщину-пешехода. В результате пенсионерка получила травмы, госпитализирована.

Примерно в это же время в Можге напротив дома №86 по улице Родниковой 37-летняя женщина за рулём «Ниссан» сбила семилетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мальчик получил травмы, его увезли в больницу.

13:20, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
238
0
#Ижевск\n#Можга\n#дети\n#пенсионеры\n#ДТП