В Ижевске пенсионерку сбили во дворе дома 

Ижевск. Удмуртия. Семилетнего мальчика и 77-летнюю пенсионерку госпитализировали после ДТП в Ижевске и Можге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 15 октября во дворе дома №20 на улице Холмогорова в Ижевске 36-летний водитель «Пежо» при движении задним ходом сбил 77-летнюю женщину-пешехода. В результате пенсионерка получила травмы, госпитализирована.

Примерно в это же время в Можге напротив дома №86 по улице Родниковой 37-летняя женщина за рулём «Ниссан» сбила семилетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мальчик получил травмы, его увезли в больницу.