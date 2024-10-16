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За 15 октября на пожарах в Удмуртии погибли два человека

11:04, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За 15 октября на пожарах в Удмуртии погибли два человека
11:04, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
13
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#пенсионеры\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
13
0

Один из пожаров случился в СПО «Садовод-любитель».

Ижевск. Удмуртия. На пожарах в Удмуртии 15 октября погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Во время ликвидации пожара в садоводческом обществе «Садовод-любитель» в Ижевске огнеборцы обнаружили тело 75-летнего мужчины при разборе завалов. Вероятной причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании самодельного обогревателя. 

Вторая трагедия случилась в СНТ «Молодежный» в Сарапуле — там сгорел садовый нежилой дом. Пожарные обнаружили труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства возгорания устанавливаются.

МЧС Удмуртии напоминает, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра. 

11:04, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
13
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#пенсионеры\n#пожары