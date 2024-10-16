За 15 октября на пожарах в Удмуртии погибли два человека

Ижевск. Удмуртия. На пожарах в Удмуртии 15 октября погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Во время ликвидации пожара в садоводческом обществе «Садовод-любитель» в Ижевске огнеборцы обнаружили тело 75-летнего мужчины при разборе завалов. Вероятной причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании самодельного обогревателя.

Вторая трагедия случилась в СНТ «Молодежный» в Сарапуле — там сгорел садовый нежилой дом. Пожарные обнаружили труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства возгорания устанавливаются.

МЧС Удмуртии напоминает, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра.