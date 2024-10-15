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В Можге из-за нарушения правил при сварочных работах загорелся склад

10:49, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Можге из-за нарушения правил при сварочных работах загорелся склад
10:49, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
78
0
#Можга\n#МЧС Удмуртии\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
78
0

Огонь уничтожил кровлю и настил помещения.

Можга. Удмуртия. В Можге загорелся склад из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В течение дня работник варил металлоконструкции навеса на улице в метре от склада. Предположительно, разлетающиеся капли раскалённого железа попали под доски помещения, которые стали тлеть и к ночи активно разгорелись.

Огонь уничтожил кровлю и дощатый настил склада. Также повреждены деревянная обрешётка кровли и внутренняя отделка.

Пожар потушили шесть сотрудников и две машины МЧС на площади 21 кв. м.

Пожароохранное ведомство напоминает, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может закончиться трагедией.

10:49, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
78
0
#Можга\n#МЧС Удмуртии\n#пожары