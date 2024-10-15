В Можге из-за нарушения правил при сварочных работах загорелся склад

Можга. Удмуртия. В Можге загорелся склад из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В течение дня работник варил металлоконструкции навеса на улице в метре от склада. Предположительно, разлетающиеся капли раскалённого железа попали под доски помещения, которые стали тлеть и к ночи активно разгорелись.

Огонь уничтожил кровлю и дощатый настил склада. Также повреждены деревянная обрешётка кровли и внутренняя отделка.

Пожар потушили шесть сотрудников и две машины МЧС на площади 21 кв. м.

Пожароохранное ведомство напоминает, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может закончиться трагедией.