Ижевск. Удмуртия. Три грузовика и две легковушки столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла 12 октября около 15:30 на 50-м км автодороги «Ижевск – Воткинск» на территории Воткинского района Удмуртии. Всего столкнулись пять автомобилей: SITRAK в составе с полуприцепом Krone, Volvo в составе с полуприцепом Krone, International в составе с полуприцепом Schmitz, а также Renault Duster и Chevrolet Aveo.

В результате ДТП всем водителям оказана разовая медицинская помощь. Пассажиры автомобиля «Шевроле Авео», женщина 2001 года рождения и двухлетняя девочка, получили травмы. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства устанавливаются.