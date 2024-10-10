Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске спасли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Около 18:00 в четверг, 10 октября, в доме на Воткинском шоссе загорелись покрышки и электрощит.

Из-за сильного задымления люди не могли покинуть свои квартиры, просили о помощи.

Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, один из них ребёнок восьми лет. Ещё 13 человек вышли самостоятельно.

Причину возгорания устанавливают.

UPD: Площадь возгорания составила 3 кв. м. Сгорели электрощитовая, закопчены стены, повреждено покрытие входной двери одной из квартир. Квартиры при этом не пострадали.

Предварительной причиной называют поджог покрышки.