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На пожаре в Ижевске спасли девять человек

21:12, 10 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На пожаре в Ижевске спасли девять человек
21:12, 10 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
125
0
#Ижевск\n#дети\n#пожары
Фото: скриншот из видео
125
0

Ещё 13 человек эвакуировались самостоятельно.

Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске спасли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Около 18:00 в четверг, 10 октября, в доме на Воткинском шоссе загорелись покрышки и электрощит.

Из-за сильного задымления люди не могли покинуть свои квартиры, просили о помощи.

Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, один из них ребёнок восьми лет. Ещё 13 человек вышли самостоятельно.

Причину возгорания устанавливают.

UPD: Площадь возгорания составила 3 кв. м. Сгорели электрощитовая, закопчены стены, повреждено покрытие входной двери одной из квартир. Квартиры при этом не пострадали. 

Предварительной причиной называют поджог покрышки.

21:12, 10 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
125
0
#Ижевск\n#дети\n#пожары