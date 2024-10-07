Скорая и «БМВ» столкнулись в Можгинском районе

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 7 октября около 09:17 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга». Автомобиль скорой помощи под управлением 62-летнего водителя ехал без пациентов и без включенных спецсигналов.

По предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги, скорая врезалась в автомобиль «БМВ», за рулём которого сидел мужчина 39 лет. Иномарка двигалась по главной дороге в прямом направлении.

В результате аварии пассажир автомобиля скорой помощи получил лёгкие травмы.