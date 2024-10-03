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Дама-пешеход в Ижевске пострадала из-за столкновения двух автомобилей

14:40, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дама-пешеход в Ижевске пострадала из-за столкновения двух автомобилей
14:40, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
185
0
#Ижевск\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция УР
185
0

Два детища отечественного автопрома попали в аварию в центре города.

Ижевск. Удмуртия. Две машины столкнулись в центре Ижевска и задели пешехода. Об этом сообщает отдел ГАИ УМВД РФ по Ижевску.

Авария произошла 3 октября около 13:00 напротив дома по ул. Советская, 19. Водитель автомобиля «LADA Кalina», женщина 1960 года рождения, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу автомобилю «LADA Granta» под управлением мужчины 2002 года рождения, который двигался в прямом направлении.

В результате «Гранта» выехала на тротуар, где наехала на даму-пешехода 1959 года рождения. Её пришлось доставить в больницу.

14:40, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
185
0
#Ижевск\n#ДТП