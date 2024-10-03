Дама-пешеход в Ижевске пострадала из-за столкновения двух автомобилей

Ижевск. Удмуртия. Две машины столкнулись в центре Ижевска и задели пешехода. Об этом сообщает отдел ГАИ УМВД РФ по Ижевску.

Авария произошла 3 октября около 13:00 напротив дома по ул. Советская, 19. Водитель автомобиля «LADA Кalina», женщина 1960 года рождения, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу автомобилю «LADA Granta» под управлением мужчины 2002 года рождения, который двигался в прямом направлении.

В результате «Гранта» выехала на тротуар, где наехала на даму-пешехода 1959 года рождения. Её пришлось доставить в больницу.