Из-за затопленной печи в Малопургинском районе сгорел дом и надворные постройки

Малая Бодья. Удмуртия. Пожарные Удмуртии потушили возгорание площадью 212 кв. м в Малопургинском районе. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Пожар произошёл днём 2 октября в деревне Малая Бодья. По предварительным данным, хозяйка дома затопила печь в помещении кормокухни, которая находилась под одной крышей с надворными постройками. Некоторое время женщина находилась дома, а когда вернулась, чтобы подложить в печь дрова, то внутри кормокухни уже распространился огонь. Она сразу предупредила о пожаре соседей, они и вызвали сотрудников МЧС.

Огонь быстро перекинулся на жилой дом. На момент прибытия спасателей уже горели дом и надворные постройки.

Возгорание произошло из-за несоответствия отступок от дымовой трубы до конструкции кормовой кухни.