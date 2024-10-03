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Из-за затопленной печи в Малопургинском районе сгорел дом и надворные постройки

11:10, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за затопленной печи в Малопургинском районе сгорел дом и надворные постройки
11:10, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Малопургинский район\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
79
0

Владелица дома заметила пожар, когда решила подложить дрова в печь.

Малая Бодья. Удмуртия. Пожарные Удмуртии потушили возгорание площадью 212 кв. м в Малопургинском районе. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. 

Пожар произошёл днём 2 октября в деревне Малая Бодья. По предварительным данным, хозяйка дома затопила печь в помещении кормокухни, которая находилась под одной крышей с надворными постройками. Некоторое время женщина находилась дома, а когда вернулась, чтобы подложить в печь дрова, то внутри кормокухни уже распространился огонь. Она сразу предупредила о пожаре соседей, они и вызвали сотрудников МЧС.

Огонь быстро перекинулся на жилой дом. На момент прибытия спасателей уже горели дом и надворные постройки.

Возгорание произошло из-за несоответствия отступок от дымовой трубы до конструкции кормовой кухни.

11:10, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Малопургинский район\n#Удмуртия\n#пожар