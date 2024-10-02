В Игринском районе потушили лесной пожар на площади 900 квадратных метров

Возгорание охватило территорию Игринского и Менильского лесничеств.
Игра. Удмуртия. В Игринском районе 1 октября загорелась лесная подстилка. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.
Пожар произошёл на территории Игринского и Менильского лесничеств. Огонь распространился на 900 кв. м.
Возгорание ликвидировали сотрудники филиала «Удмуртлеса» «Селтылес», Игринского лесничества и члены добровольной пожарной команды ТО «Факельский».
Отмечается, что, по статистике, большинство лесных пожаров возникают из-за людей. Жителей Удмуртии просят ответственно относиться к правилам пожарной безопасности, не разводить в лесу костры, не бросать горящие окурки, не оставлять или сжигать мусор, а также не использовать пиротехнику.