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В Игринском районе потушили лесной пожар на площади 900 квадратных метров

11:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Игринском районе потушили лесной пожар на площади 900 квадратных метров
11:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
114
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#лес
Фото: unsplash.com (Joanne Francis)
114
0

Возгорание охватило территорию Игринского и Менильского лесничеств.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе 1 октября загорелась лесная подстилка. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. 

Пожар произошёл на территории Игринского и Менильского лесничеств. Огонь распространился на 900 кв. м. 

Возгорание ликвидировали сотрудники филиала «Удмуртлеса» «Селтылес», Игринского лесничества и члены добровольной пожарной команды ТО «Факельский».

Отмечается, что, по статистике, большинство лесных пожаров возникают из-за людей. Жителей Удмуртии просят ответственно относиться к правилам пожарной безопасности, не разводить в лесу костры, не бросать горящие окурки, не оставлять или сжигать мусор, а также не использовать пиротехнику. 

11:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
114
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#лес