За убийство и покушение на убийство своих знакомых осудили жителя Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. Неоднократного судимого жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого и покушение на убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 25 апреля 57-летний обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. Во время посиделки между ними возник конфликт. Мужчина ударил 33-летнего и 36-летнего знакомых ножом. Один из потерпевших скончался.

Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 15 лет.