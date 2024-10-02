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За убийство и покушение на убийство своих знакомых осудили жителя Удмуртии

11:00, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За убийство и покушение на убийство своих знакомых осудили жителя Удмуртии
11:00, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#покушение на убийство\n#убийство\n#суды
Фото: СУ СКР по Удмуртии
153
0

Во время посиделки обвиняемый напал с ножом.

Воткинск. Удмуртия. Неоднократного судимого жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого и покушение на убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 25 апреля 57-летний обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. Во время посиделки между ними возник конфликт. Мужчина ударил 33-летнего и 36-летнего знакомых ножом. Один из потерпевших скончался.

Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 15 лет.

11:00, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#покушение на убийство\n#убийство\n#суды