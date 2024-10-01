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Пожар уничтожил два жилых дома в Удмуртии

08:30, 01 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пожар уничтожил два жилых дома в Удмуртии
08:30, 01 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
129
0
#Можгинский район\n#пожар
Фото: ГУ МЧС РФ по УР
129
0

Пострадавших нет.

Можга. Удмуртия. Два жилых дома уничтожил огонь пожара в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

30 сентября около 19:00 поступило сообщение о пожаре в деревне Большая Уча Можгинского района. Сухая и ветреная погода способствовали быстрому распространению огня — были охвачены пламенем два частных хозяйства.

Огнеборцам МЧС России удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать пламя в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России.

08:30, 01 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
129
0
#Можгинский район\n#пожар