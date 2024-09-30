Пьяную женщину на моноколесе сбили на трассе в Завьяловском районе

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе произошло ДТП с участием женщины на моноколесе и автомобиля «Ларгус». О случившемся сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Установлено, что нетрезвая 36-летняя женщина двигалась на моноколесе по трассе из Ижевского аэропорта в Новый Вожой. Мощность её средства передвижения превышала 250 Ватт и для управления им необходимо иметь права соответствующей категории. Однако женщина такого документа не имела.

Не справившись с управлением, водительница моноколеса выехала на встречку, где столкнулась с «Ларгусом». Женщину с травмами доставили в больницу.