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Пьяную женщину на моноколесе сбили на трассе в Завьяловском районе

16:15, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пьяную женщину на моноколесе сбили на трассе в Завьяловском районе
16:15, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
209
0

Пострадавшая вылетела на встречную полосу дороги, где столкнулась с «Ларгусом». 

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе произошло ДТП с участием женщины на моноколесе и автомобиля «Ларгус». О случившемся сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Установлено, что нетрезвая 36-летняя женщина двигалась на моноколесе по трассе из Ижевского аэропорта в Новый Вожой. Мощность её средства передвижения превышала 250 Ватт и для управления им необходимо иметь права соответствующей категории. Однако женщина такого документа не имела.

Не справившись с управлением, водительница моноколеса выехала на встречку, где столкнулась с «Ларгусом». Женщину с травмами доставили в больницу.

16:15, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП