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Ижевского бродягу заподозрили в краже велосипеда у курьера

16:10, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевского бродягу заподозрили в краже велосипеда у курьера
16:10, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#Ижевск\n#доставка\n#бомжи\n#суды
Фото: скриншот из видео
51
0

Сотрудник службы доставки не пристегнул транспорт.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемого в краже велосипеда у курьера задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером в дежурную часть отдела полиции по Первомайскому району поступило сообщение о краже велосипеда. Сотрудники выехали на место и выясняли, что потерпевшим является курьер службы доставки. Он оставил непристёгнутый велосипед на улице, а выйдя обратно обнаружил, что транспорт похитили.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 39-летний безработный бродяга. Фигурант продал велосипед случайному прохожему, деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России («Кража»). Украденный велосипед ищут.

16:10, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#Ижевск\n#доставка\n#бомжи\n#суды