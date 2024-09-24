Самокатчик в Ижевске заплатит 340 тысяч рублей за повреждение иномарки

Ижевск. Удмуртия. Суд в Удмуртии взыскал с самокатчика свыше 340 тыс. рублей из-за аварии. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Установлено, что 17 апреля в Ижевске произошло ДТП по вине ответчика. На пешеходном переходе он не спешился с электросамоката и врезался в автомобиль «Форд». В ДТП машина получила механические повреждения, пострадали детали авто: левое переднее крыло, капот, ветровое лобовое стекло, передний бампер, фара. При этом самокат остался цел. За указанное нарушение ответчика привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в 800 рублей за нарушение ПДД.

Суд установил, что в случае причинения ущерба имуществу других людей пользователь электросамоката несёт имущественную ответственность перед ними, и взыскал в пользу истца 344 400 рублей, а также судебные расходы.