В Удмуртии спасли мужчину, застрявшего на обрывистом берегу камского берега

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе спасатели пришли на помощь 34-летнему мужчине, застрявшему на обрывистом берегу Камы. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сообщение о попавшем в беду мужчине поступило в 14:00 воскресенья, 15 сентября. В двух километрах выше по течению от базы отдыха «Камские зори» турист застрял на обрыве и не мог самостоятельно выбраться.

В любой момент скальные породы могли обрушиться, поэтому спасатели решили подобраться к мужчине сбоку, с применением систем канатного доступа. Туриста удалось доставить в безопасное место, медпомощь ему не понадобилась.