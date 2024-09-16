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В Удмуртии спасли мужчину, застрявшего на обрывистом берегу камского берега

12:00, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии спасли мужчину, застрявшего на обрывистом берегу камского берега
12:00, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Посиково-спасательная служба УР
28
0

Скальные породы могли в любой момент обрушиться на туриста.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе спасатели пришли на помощь 34-летнему мужчине, застрявшему на обрывистом берегу Камы. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сообщение о попавшем в беду мужчине поступило в 14:00 воскресенья, 15 сентября. В двух километрах выше по течению от базы отдыха «Камские зори» турист застрял на обрыве и не мог самостоятельно выбраться.

В любой момент скальные породы могли обрушиться, поэтому спасатели решили подобраться к мужчине сбоку, с применением систем канатного доступа. Туриста удалось доставить в безопасное место, медпомощь ему не понадобилась.

12:00, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие