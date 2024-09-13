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Жительницу Воткинска обвинили в убийстве бывшего мужа

14:30, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жительницу Воткинска обвинили в убийстве бывшего мужа
14:30, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
97
0
#Воткинск\n#бывший муж\n#убийство\n#суды
Фото: СУ СКР по Удмуртии
97
0

По данным следствия, она зарезала мужчину в ходе ссоры.

Воткинск. Удмуртия. Жительницу Воткинска обвинили в убийстве бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 7 сентября 2024 года проживавшая вместе с бывшим мужем в квартире по улице 1 Мая подсудимая в ходе ссоры ударила мужчину ножом. Отмечается, что в момент преступления она была нетрезвой. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования проведён осмотр места преступления, назначены медицинская, генотипоскопическая и криминалистическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

По ходатайству следователя обвиняемую заключили под стражу. 

14:30, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
97
0
#Воткинск\n#бывший муж\n#убийство\n#суды